Sasin: wydzielenie aktywów węglowych szansą na inwestycje w energetyce

Polak Potrafi 1 godz. temu

Nigdy Nikt nie zrobi porządku z GÓRNICTWEM !!!!!! Za dużo ludzi wyciąga z tego potężną kasę !!!! Można było to zrobić w 1990 roku Górnicy chcieli wtedy referendum jak mundurowi czyli kto pracuje zostaje z przywilejami a nowi są już bez !!!!!! w 2015 roku nie było by już przywileju a górnictwo było by już rentowne i częściowo zlikwidowane !!!!!!!! Niestety LOBBY górnictwa ma zbyt duże macki by ktokolwiek mógł zrobić z tym PORZĄDEK !!!!!!