Sejm poparł poprawki Senatu. Dodatkowa kasa dla NFZ i policji

To był "pilny” projekt rządowy zgłoszony w Sejmie. Przewidywał dosypanie pieniędzy policji i służbie zdrowia. Pierwotnie zakładał zwiększenie środków przekazanych funduszowi zapasowemu NFZ o 2 mld zł i Funduszu Wsparcia Policji o 1 mld zł.

Po tym jak Sejm przyjął projekt, Senat nieco go zmodyfikował – zwiększył kwotę przekazywaną do NFZ z 2 do 3 mld zł.