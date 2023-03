Setki bloków w Polsce będzie produkować prąd i ciepło. Pójdą na to miliony

Dopłaty do fotowoltaiki. Zasady programu

O dopłaty do fotowoltaiki mogą ubiegać spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, a także samorządy mające posiadające budynki wielorodzinne. Budżet na dopłaty do inwestycji w OZE, a także w inne inwestycje zwiększające efektywność energetyczną budynków wielorodzinnych, wynosi ponad 448 mln zł.

Wsparcie to 50 proc. kosztów przedsięwzięcia netto (czyli bez podatku VAT). By zdobyć grant, nie trzeba spełnić dodatkowych warunków, dotyczących np. maksymalnej wartości inwestycji. Do kosztów przedsięwzięcia wlicza się też koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE.