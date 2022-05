Siedem prognoz Billa Gatesa sprzed lat, które się sprawdziły. Zaskakujące, ile przewidział miliarder

W 2015 roku, na długo przed pierwszym przypadkiem COVID-19, Bill Gates mówił podczas TED Talks o możliwości pojawienia się globalnej pandemii, na którą ludzkość nie jest gotowa. Kiedy pandemia już trwała, przewidział z kolei, że świat prawdopodobnie wróci do normalności w 2022 r. Teraz ostrzega, że czeka nas kolejna pandemia . Jak zaznaczył, tym razem winowajcą będzie zupełnie inny patogen, a w walce z nim pomoże rozwój medycyny. Do tego niezbędne są jednak większe nakłady finansowe państw.

1. Internet w centrum życia

Amerykański miliarder zapowiedział ponad 20 lat temu, że wielką rolę w naszym życiu będzie odgrywać internet — to przy użyciu sieci będziemy rozmawiać ze sobą oraz płacić za usługi przelewem.

I to się dzieje. Wielu z nas dokonuje różnych transakcji, nie wstając nawet z kanapy.

2. Pierwszeństwo urządzeń mobilnych

Tak też się stało. Smartfony z dostępem do internetu to rzecz powszechna. A porównywarki cen służą konsumentom każdego dnia. Według danych PRNews.pl za 2021 r. aż 19,6 mln klientów banków korzystało z aplikacji mobilnej.

3. Pojawią się media społecznościowe

Zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN media społecznościowe to "technologie internetowe i mobilne, umożliwiające kontakt pomiędzy użytkownikami poprzez wymianę informacji, opinii i wiedzy". Ten kontakt umożliwia m.in. mający prawie 3 mld aktywnych użytkowników Facebook . Nie wspominając już o kolejnych komunikatorach: Twitterze, Instagramie czy WhatsAppie.

4. Służba zdrowia przez internet

Jednym z kierunków rozwoju medycyny, zdaniem Gatesa, jest możliwość kontaktu z lekarzem przez internet. I to się dzieje, zwłaszcza w pandemii koronawirusa, gdy powszechna była telemedycyna. Poprzez specjalne aplikacje i strony internetowe można również umawiać się na wizyty do specjalistów czy sprawdzić swoją historię leczenia.

5. Reklamy szyte na miarę

Każdego dnia przeglądając strony w internecie czy pobierając aplikacje, widzimy reklamy dostosowane do naszych zainteresowań. To samo tyczy się naszej lokalizacji.

6. Interakcja z widzami

Kolejna przepowiednia Gatesa dotyczyła telewizji, której przyszłością miała być interakcja z widzami. "Telewizyjne transmisje będą zawierały linki do odpowiednich stron WWW, zawierających korespondującą treść" - napisał założyciel Microsoftu.

Obecnie stacje telewizyjne podczas transmisji sportowych wyświetlają na ekranie wpisy widzów z Twittera, co pozwala na bezpośrednią interakcję z komentatorami. Pojawiają się również kody QR (np. na koszulkach zawodników), a po ich zeskanowaniu z ekranu telewizora można przejść na stronę internetową ze statystykami czy biografią danego gracza. Ponadto wiele transmisji sportowych można śledzić przez internet i jednocześnie wymieniać się poglądami na czacie.

7. Wirtualny asystent

Jesteś w sklepie i planujesz zakupy? Wystarczy włączyć aplikację, która podpowie, co kupić, żeby przygotować zaplanowane danie. Inne oprogramowanie przypomni o spotkaniu lub zajęciach do wykonania. Gates zapowiedział powstanie wirtualnych asystentów, którzy przypominają nam każdego dnia o zadaniach do wykonania.