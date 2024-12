Skandal na kolei. Newag pozywa posłankę Paulinę Matysiak

Te poszły myślą że jak otrzymali stołki i funkcje posłów z imunitetami to im wszystko wolno. Niestety poslom powinno odebrać się imunitety które jedynie prezydent i premier jak już powinni mieć. A tak naprawdę to nawet ci tego nie powinni mieć. Wszyscy ludzie powinni odpowiadać wobec prawa jednakowo. Te imunitety to dyskryminacja całego narodu, oraz podział na cwaniakow i te resztę co ma tylko płacić podatki.