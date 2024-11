Składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Rząd ma podjąć ważną decyzję

Rząd zajmie się składką zdrowotną

- Dzisiaj na posiedzeniu rządu, które się zaczyna o godz. 12, będziemy rozmawiali o kolejnym kroku. To będzie krok, który będzie już dotyczył wszystkich przedsiębiorców. On będzie dawał ulgę gdzieś na poziomie około miliarda złotych - poinformował minister. Dodał, że po posiedzeniu rządu minister zdrowia i minister finansów przedstawią szczegóły.

Kolejna zmiana dla wszystkich przedsiębiorców

Dopytywany skąd rząd weźmie te środki, przypomniał, że minister finansów Andrzej Domański zarezerwował 4 mld zł w projekcie budżetu z założeniem, że "to będę środki możliwe do użycia". - Te środki są umiejscowione w tzw. rezerwach celowych, które można ewentualnie później przesuwać, więc to są środki, które były oznaczone, że one będą temu służyły - powiedział minister Berek.