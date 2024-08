Skokowa podwyżka. Tak wzrosną ceny e-papierosów

Resort finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym. Z opublikowanej Oceny Skutków Regulacji wynika, że dochody z akcyzy i VAT od wyrobów tytoniowych, wyrobów nowatorskich, płynów do e-papierosów oraz urządzeń do waporyzacji po podwyżce stawek akcyzy wyniosą w 2025 r. 4,2 mld zł, w 2026 r. 4,3 mld zł oraz 4 mld zł w 2027 r.

Tak zdrożeją wyroby tytoniowe

Szacunkowy wzrost ceny paczki wkładów do podgrzewaczy wyniesie rokrocznie ok. 1 zł za paczkę, a w przypadku płynu do papierosów elektronicznych przewidywany wzrost ceny detalicznej pojemnika zapasowego o pojemności 10 ml będzie to 4,4-5 zł co roku.

Cena detaliczna za 10 ml pojemnik zapasowy płynu do e-papierosów w 2025 r. ma wynieść 23,07 zł, a w 2027 r. wzrośnie do 33,43 zł - informuje "Rzeczpospolita"

Resort finansów szacuje, że cena detaliczna paczki z 20 papierosami w latach 2025-2027 będzie rosła co roku o ok. 2,7-3,1 zł. W efekcie za rok średnia cena papierosów sięgnie 21 zł, w 2026 roku - prawie 24 zł, a w 2027 roku zbliży się do 27 zł.

W przypadku tytoniu do palenia ceny detaliczne paczki 50 g powinny zmieniać się co roku o ok. 7,8-8 zł.

W Polsce sprzedaje się rocznie 100 mln jednorazowych e-papierosów

Eksperci medyczni wzywają do jak najszybszego wprowadzenia zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Roczna sprzedaż tych produktów w Polsce wyniosła ok. 100 mln sztuk, a wg WHO sięga po nie 25 proc. dziewczynek i 21 proc. chłopców w wieku 12-15 lat.

- Eksperci Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny (PTPM) – MEDYCYNA XXI na podstawie badania ankietowego grupy 16 i 17-latków stwierdzają, że wiek inicjacji palenia, wapowania czy podgrzewania znacząco się obniża. 75 proc. dzieci po raz pierwszy próbuje produktu z nikotyną do 15 roku życia. Większość zaczyna od e-papierosa, jego stosowanie jest już trzykrotnie częstsze niż standardowych papierosów w tej grupie nastolatków - poinformował PAP prezes PTPM prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak - kardiolog, internista i farmakolog kliniczny.

Jak dodał, 70 proc. badanych 16 i 17-latków zaopatruje się w produkty nikotynowe w sklepie lub kiosku. - Kontrola sprzedaży wyrobów z nikotyną nieletnim nie działa, a chińskie jednorazówki zalewają nasz rynek. Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów – w pierwszym rzędzie tych o smakach przyciągających nieletnich jest palącą koniecznością. Wzywamy do jak najszybszych działań i bardzo bolejemy nad tym, że problemu tego nie udało się legislacyjnie rozwiązać przed okresem wakacyjnym 2024 roku - podkreślił prof. Filipiak.

W 2024 r. Polacy wydadzą na e-papierosy ponad 1,2 mld zł.

