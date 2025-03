Słodko-gorzkie dane o koniunkturze. Tego spodziewają się Polacy

jak by nie patrzeć po tych mrocznych 8 latach Polska znowu idzie do przodu, zastopowana hiperinflacja, rekordowy wzrost płac,środki z UE na rozwój i inwestycje zaczynają napływać szerokim strumieniem, wzrost PKB 15 razy wyższy niż za PISu, bezrobocie jedno z najnizszych w UE . Ale by tego nie zaprzepaścić musimy mieć prezydenta z prawdziwego zdarzenia który nie będzie wetował w czambuł najważniejszych ustaw. To jest zadanie dla myślących Polaków. MUSIMY IŚĆ NA WYBORY PREZYDENCKIE!!! To nasz święty obowiązek wobec ojczyzny!