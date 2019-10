Służba zdrowia. Oddziały są zamykane, bo nie ma kto pracować

- Lekarze składają wypowiedzenia, bo wolą pracować w lepszych warunkach i za wyższe stawki. Dlatego część z nich przechodzi do szpitali w większych miastach - mówi Radiu ZET prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski.

Problemy z dostępem do publicznych świadczeń powodują, że pacjenci są gotowi zapłacić za prywatne leczenie i w ten sposób skrócić sobie kolejki do lekarzy.

Obraz nędzy i rozpaczy, coraz to kolejne oddziały są zamykane, a w najlepszym przypadku - zawieszane.