Służba zdrowia. Oddziały znikają, nie ma ani pieniędzy, ani lekarzy

Każdego dnia w Polsce działalność zawiesza co najmniej jeden oddział, najczęściej internistyczny lub pediatryczny. Choć w poniedziałek udało się wznowić funkcjonowanie porodówki w Zakopanem, pracownicy obawiają się, że będzie działać tylko do wyborów. Później rodzące matki będą odsyłane np. do Nowego Targu.