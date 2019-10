Spada zagraniczne zadłużenie Polski. NBP chwali się wynikami

Długoterminowe zadłużenie wyniosło ok. 999 mld złotych (niecałe 76 proc. ogółu zadłużenia) i zmniejszyło się o ponad 31 mld złotych (o 3 proc.). Natomiast krótkoterminowe wyniosło ok. 316 mld złotych (ok. 24 proc.) i zwiększyło się o 12,5 mld złotych (o 4,1 proc.).