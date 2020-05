Start-up dający drugie życie używanym ciuchom. Wśród inwestorów m.in. Robert Lewandowski

Możliwość handlu odzieżą używaną za pośrednictwem aplikacji Less przyciągnęła ok. 465 tys. użytkowników i to zaledwie po 10 miesiącach od uruchomienia programu na urządzenia mobilne - podaje "Puls Biznesu", który również informuje o sprawie. Liczba realizowanych w niej dziennych transakcji wzrosła o 230 proc. przy porównaniu danych od lutego do kwietnia 2020 roku.