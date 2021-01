Stopa bezrobocia wzrosła. Resort podał dane

Znawca 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

a bezrobocie faktyczne to ponad 10% kto chodzi dzisiaj sie rejestrować do urzedu pracy zaklad jal zwalnia to nie informuje tez urzedu pracy ile przybylo bezrobotnych i ci cp traca prace noe przychodzą do niego. takze te 6.2 to jest wynik z czapy