Strajk nauczycieli. Szef ZNP: bardzo wysokie poparcie dla strajku, 90-100 proc.

- Właściwie w każdej gminie doszło do wszczęcia sporu zbiorowego i teraz w połowie akcji referendalnej możemy śmiało powiedzieć o bardzo wysokim poparciu dla akcji strajkowej - powiedział szef ZNP. Dodał, że najniższy wskaźnik poparcia dla strajku w jednej ze szkół na Śląsku wynosi 72 proc., a zazwyczaj poparcie oscyluje na poziomie 90-100 proc.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaplanował rozpoczęcie strajku nauczycieli 8 kwietnia. Ma potrwać do odwołania. Warunkiem rozpoczęcia strajku jest co najmniej 50-procentowa frekwencja w referendum ZNP.

Aktualnie trwa referendum strajkowe w placówkach oświatowych. ZNP zachęca do udziału w nim wszystkich pracowników oświaty, bez względu na poglądy i przynależność związkową.

- Dwa tygodnie i nie dzieje się nic. Tracimy czas, a rząd nie przedstawił żadnej propozycji. Nie dzieje się nic, co wskazywałoby, że zmierzamy do jakiegoś rozwiązania - mówi Sławomir Broniarz. Szef ZNP podkreśla, że celem strajku nie jest paraliż, a podwyżenie nauczycielskich pensji.

- Nie chcemy, aby rząd traktował to jako walkę polityczną. Piłeczka jest po stronie rządu, a tracimy czas na przepychanki słowne i niepotrzebne dyskusje - stwiedził.

- Jeśli nie dojdziemy do porozumienia, musimy zdawać sobie sprawę, że może nie dojść do egzaminów. Brak promocji jest dla nas niewyobrażalny, interes ucznia to nieprzekraczalna granica. Rząd musi zadziałać - powiedział Broniarz w "Rozmowie Piaseckiego".