Strajk w Amazonie. Chcą zmusić Jeffa Bezosa do negocjacji

Pracownicy Amazona w Nowym Jorku, Georgii, Kalifornii i Illinois rozpoczęli strajk , domagając się wyższych płac, lepszych świadczeń i bezpieczniejszych warunków pracy. Strajk, zorganizowany przez związek Teamsters, ma na celu zmuszenie Amazona do negocjacji i uniknięcia zakłóceń w szczycie sezonu zakupowego. Jak podaje CNBC, związek dał Amazonowi czas do niedzieli na ustalenie dat negocjacji.

Amazon oskarża związek zawodowy

Amazon, należący do Jeffa Bezosa , w odpowiedzi oskarżył związek o wprowadzanie opinii publicznej w błąd, twierdząc, że protestujący to głównie osoby z zewnątrz, a nie pracownicy firmy. Firma podkreśla, że koncentruje się na dostarczaniu zamówień świątecznych.

Związek Teamsters twierdzi, że do organizacji dołączyło prawie 10 tys. pracowników Amazona, co stanowi mniej niż 1 proc. z 1,53 mln zatrudnionych. Czwartkowa akcja jest największym strajkiem przeciwko Amazonowi w historii USA. Wysiłki na rzecz związków zawodowych w Amazonie rozpoczęły się w 2022 r., kiedy pracownicy magazynu na Staten Island w Nowym Jorku zagłosowali za przystąpieniem do związku.