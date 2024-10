Studenci przekonali się do nowej legitymacji. Ułatwia dostęp do zniżek

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że ponad 218 tys. studentów korzysta już z mLegitymacji, co wspomaga ich codzienne funkcjonowanie. mLegitymacja to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji studenckiej, gwarantująca łatwy dostęp do zniżek i zabezpieczenie przed zgubieniem czy zniszczeniem dokumentu.