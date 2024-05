Alarm w 14 województwach. Czekają nas duże zmiany. "Będą zakazy"

Polska należy dziś do krajów z najuboższymi zasobami wody. To m.in. skutek niemal bezśnieżnych zim, mniejszych opadów deszczu i braku odpowiedniego systemu retencji. Rezultat jest taki, że obecnie susza obejmuje niemal cały kraj. Potwierdza to to pierwszy tym roku raport Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG).