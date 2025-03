System e-Doręczeń. Poczta Polska pokazuje dane

Nadano online milion listów poleconych

Jak wskazano, w systemie e-Doręczeń, od początku jego istnienia, nadano i odebrano łącznie ponad 8,5 miliona przesyłek i założono ponad 800 tys. skrzynek do e-Doręczeń.

Usługa e-Doręczeń jest dostępna od prawie czterech lat, czyli od 2021 roku. Od 1 stycznia podmioty publiczne miały obowiązek założenia skrzynek do e-Doręczeń i komunikacji drogą elektroniczną. Od 2021 roku do 30 stycznia 2025 roku skrzynki założyło ponad 706 tys. podmiotów, z czego 201 tys. w styczniu tego roku.

Pod koniec lutego Poczta Polska zadeklarowała, że jest gotowa na rozszerzenie obowiązku e-Doręczeń od 1 kwietnia. Do systemu dołączą wtedy firmy zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) do końca 2024 r., co oznacza kilkaset tysięcy nowych użytkowników.