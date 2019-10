Szampana nie ma. Jerzy Kwieciński w rozmowie z money.pl mówi o wyborach i przyszłym ministrze finansów

Kto będzie ministrem finansów? - O tym zdecyduje szef rządu. O tym, kto będzie szefem rządu, zdecyduje ścisłe kierownictwo partii. Na godziny po wyborach jest za wcześnie, by mówić o kwestiach personalnych. Nie ma żadnych targów, wszyscy graliśmy do jednej drużyny - mówi w rozmowie z money.pl Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju oraz szef resortu finansów.

Jak tłumaczy, nie ma wśród posłów świętowania, żaden szampan nie uderzył do głowy. Politycy PiS czekają za to na oficjalne wyniki wyborów. A te mogą pokazać i lepszy, i gorszy wynik głosowania. Margines błędu w stosunku do sondaży wyborczych wynosi aż 2 proc.

- Na razie we własnym gronie dyskutujemy o wyniku wyborczym, myślimy o tym, co czeka nas w przyszłych czterech latach. Wynik? To najlepszy wynik, który udało się osiągnąć jakiejkolwiek partii politycznej w ostatnich trzech dekadach. Jesteśmy przekonani, że kolejna kadencja przekona do Prawa i Sprawiedliwości jeszcze szersze grono wyborców. Wiemy doskonale, że walka o trzecią kadencję zacznie się na dzień po ogłoszeniu oficjalnych wyników - dodaje.