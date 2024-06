Szczecin straci kluczowy terminal zbożowy. Minister uspokaja, ekspert wskazuje zagrożenia

Jak donosi "Rzeczpospolita", sieć terminali zbożowych w polskich portach kurczy się w coraz wyraźniejszym tempie . Po niepokojących sygnałach dotyczących przyszłości elewatorów w Gdyni i Gdańsku teraz okazuje się, że zniknie kolejny ważny punkt na mapie przeładunku polskich zbóż. Gazeta ustaliła, że prywatny terminal Andreas w Porcie Szczecin zostanie sprzedany amerykańskiej firmie produkującej kleje, a następnie całkowicie wyłączony z eksploatacji. Nowy właściciel planuje przechowywać w nim komponenty do wytwarzania klejów.

Do doniesień medialnych odniosło się Ministerstwo Infrastruktury. W odpowiedzi na nasze pytanie o komentarz odesłało nas do mediów społecznościowych.

Resort wylicza też, że w ostatnim czasie odnotowano wzrost przeładunków. W ujęćiu rok do roku w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2024 wzrosły one następująco: w Porcie Gdańsk o 27 proc., w Porcie Gdynia o 7 proc., w Porcie Szczecin-Świnoujście o 11 proc. (1 023 200 ton)

Ekspert wskazuje potencjalne zagrożenia

Większe znaczenie większych punktów przeładunkowych

Zbigniew Ohler, broker zbożowy, w rozmowie z money.pl jest mniej pesymistyczny. - Terminal Andreas, zlokalizowany w Szczecinie, ma możliwość załadunku do 7000 to ziarna. Nie jest więc miejscem intensywnego eksportu polskiej pszenicy - tłumaczy.

Dodaje też, że w Szczecinie jest dużo innych terminali zbożowych, które w zupełności wystarczają do obsługi eksportu w tamtym regionie kraju.

Kluczowy punkt dla rolników z kilku regionów

Jak podkreśla "Rz", likwidacja szczecińskiego terminalu to poważny cios dla producentów zbóż z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, a nawet Wielkopolski i Dolnego Śląska. Elewator Andreas był dla nich kluczowym punktem przeładunkowym, obsługującym transport zbóż i pasz zarówno drogą lądową, jak i kolejową. W skali roku terminal przeładowywał nawet 650 tys. ton produktów rolnych, co stanowiło około 6 proc. całego polskiego eksportu w tym segmencie.

"Regionalnego znaczenia elewatora nie sposób przecenić: obsługiwał on lwią część producentów z kilku regionów" - czytamy w artykule. Gazeta zwraca uwagę, że choć terminal jest własnością prywatnego podmiotu i trudno kwestionować jego decyzje biznesowe, to jednak jego zamknięcie oznacza zniknięcie istotnego ogniwa w łańcuchu dostaw polskich zbóż na rynki zagraniczne.

Czy zboże popłynie do Niemiec?

"Do Gdyni ze Szczecina jest 355 km, gdy do alternatywnego portu Mukran w Niemczech - jedynie 130. Jeśli zamknie się ten jeden z większych terminali w zachodniej części kraju, część zboża będzie musiała jechać gdzie indziej, a najbliżej jest do Mukran. Bliskość jest kluczowa, bo koszty transportu bardzo wpływają na atrakcyjność ceny polskiego zboża" - podkreśla gazeta.