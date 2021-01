Szczepienia COVID-19. Punkt z Gdańska nadal pojawia się i znika. NFZ: omyłkowo znalazł się na liście dwa razy

Ostatniej niedzieli odrodził się po raz czwarty i można się do niego rejestrować na platformie e-pacjent. - Tyle że przez to ciągłe zawieszanie i odwieszanie nie dostaliśmy dostępów do serwisów zamawiania szczepionek i ich po prostu nie mamy. Ponadto NFZ nadal konkretnie nie odpowiedział nam na skargę, na niezrozumiałe dla nas działania - mówi dr Agnieszka Nowińska, właścicielka punktu.

Ilustrują to zdania: "omyłkowo Gabinet znalazł się na liście 2 razy". "Nie dopatrzono się złamania procedur ani uchybień w NFZ" - zapewnia sam NFZ. Jeśli to zwykła omyłka, to trzeba przyznać mocno obciążająca pacjentów i lekarzy. NFZ odnosząc się do skargi, nie odpowiedział na żadne z pytań właścicielki punktu, która nie wie, co dalej ma robić.