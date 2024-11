Sztandarowa inwestycja rządu PiS. Prokuratura przedłuża śledztwo

Śledztwo ws. przekopu Mierzei Wiślanej

- W 2016 r. nie określił w realny sposób niezbędnego zakresu rzeczowego i finansowego planowanej inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej. W latach 2019 – 2020, w trakcie prowadzonych prac nad nowelizacją uchwały Rady Ministrów z 2016 r., nie poinformował RM, że wartość inwestycji wzrośnie o ponad 125 proc ., to jest z 880 mln zł, do niemal 2 mld zł, w związku z tym, planowany przekop Mierzei Wiślanej stracił uzasadnienie ekonomiczne - dodał prokurator Marciniak.

Sztandarowa inwestycja rządu PiS

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 km, w tym przejście przez Zalew Wiślany liczy nieco ponad 10 km, na rzece Elbląg – także ponad 10 km. Pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który składają się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.