Szukają ludzi do pracy. Zarobki powyżej średniej, ale chętnych brakuje

Wynagrodzenie motorniczego w trzecim kwartale 2024 roku wyniosło 9692,56 zł brutto, co przekłada się na 7398,90 zł netto. Poza podstawowym wynagrodzeniem, motorniczym przysługuje szereg dodatkowych świadczeń, takich jak dofinansowanie do urlopu, prywatna opieka zdrowotna, a także premie i nagrody za pracę w nocy, święta oraz za nadgodziny - pisze biznes.interia.pl.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2024 r. w porównaniu z wrześniem 2023 r. wzrosło nominalnie o 10,3 proc. i wyniosło 8140,98 zł brutto.

Jak pisały WP Finanse, poza wynagrodzeniem podstawowym kierowcy mogą liczyć na premie frekwencyjne i motywacyjne. Dodatkowe pieniądze można także zarobić biorąc kursy, na których brakuje kierowców. Jak słyszymy, często zdarza się to w weekendy, ze względu na to, że większość pracowników komunikacji zbiorowej woli pracować od poniedziałku do piątku. Ekstra płatne są także "nocki", za które pracodawca płaci o 20 proc. więcej względem normalnej stawki.