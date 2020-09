Szybko i tanio! Zwalniani urzędnicy dostaną mniej i szybko wylecą na bruk. Taka jest decyzja rządu

10 proc. kadry mniej - tak szerokie mają być zwolnienia w administracji publicznej. Jak wynika z informacji money.pl, analizy sytuacji kadrowej w poszczególnych resortach i urzędach wciąż trwają. Wstępne plany mówiły o redukcji 20 proc. zatrudnienia. Jednak do niektórych ministerstw trafiły sygnały, że powinny analizować, czy są w stanie zmniejszyć zatrudnienie o około 10 proc. Taką propozycję redukcji zatrudnienia usłyszeliśmy w trzech resortach.

Związki zawodowe już się szykują do boju o zwalnianych. - Nie podoba nam się to, co zapowiada rząd - mówi money.pl Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ "Solidarność".