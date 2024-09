Szykują się na wielką wodę. Wycofują sprzęt z wielkiej inwestycji

Nad Polskę dotarł niż genueński Boris. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim od czwartku do niedzieli sumę opadów sięgającą 150 litrów na metr kwadratowy , co może spowodować gwałtowne powodzie.

Wielka woda. Co zrobią Czesi?

W tych województwach obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami najwyższego - trzeciego stopnia. Największe opady deszczu prognozowane są w Kotlinie Kłodzkiej. Opady mogą być porównywalne do tych z 1997 r., gdy doszło do powodzi tysiąclecia.

- Zrzuty wody po stronie czeskiej jak na razie nie stanowią zagrożenia i są raczej uspakajające - powiedział w piątek premier Donald Tusk na konferencji prasowej we Wrocławiu, po odprawie ze służbami.

Odwołano lekcje. Budimex wstrzymał prace

Gmina zdecydowała o odwołaniu w piątek lekcji. - Baliśmy się, że przez ulewne deszcze będzie problem z odwiezieniem uczniów do domu. Te lekcje zostaną nadrobione w którąś sobotę - dodaje burmistrz.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji wartej ok. 158 mln zł firma modernizuje infrastrukturę ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Nysy Kłodzkiej, obejmującej obszary Międzylesia, Kłodzka, Długopola-Zdroju oraz potoku Bystrzyca w Bystrzycy Kłodzkiej.

- W związku z aktualną informacją wstrzymaliśmy prace nad inwestycją i wycofaliśmy sprzęt. Jesteśmy w kontakcie z samorządowcami. Jeżeli cokolwiek będzie się działo, to jesteśmy w gotowości, mamy ciężki sprzęt na miejscu, który może pomóc, m.in. koparki, koparko-ładowarki, czy wozidła. Ustaliliśmy też specjalne dyżury - mówi w rozmowie z money.pl Damian Nowakowski, dyrektor regionu spółki Budimex.

ZOO w gotowości. Omówiono plany ewakuacji zwierząt

Do wielkiej wody przygotowuje się także m.in. wrocławskie ZOO . Przypomnijmy, że w 1997 roku 10 tys. osób ratowało Ogród przed powodzią.

- Powołałem sztab kryzysowy. Zostały wyznaczone dodatkowe dyżury opiekunów zwierząt. Ponieważ dla nas krytyczne jest utrzymanie zasilania w Afrykarium. Wszystkie żyjące tam gatunki zwierząt są uzależnione od nagrzewania wody, czy jej filtracji. Przeprowadziliśmy testy generatora prądu. Jest gotowy do działania, gdyby doszło do przerw w dostawach prądu - mówi w rozmowie z money.pl p.o. prezesa Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu Sergiusz Kmiecik.