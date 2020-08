Ta branża traci miliony przez pandemię. Przedsiębiorcy: rząd nas nie dostrzega.

Polska Izba Przemysłu Targowego zrzesza 80 podmiotów. W całej Polsce jest w tej branży siedem największych ośrodków. To Poznań, Gdańsk, Warszawa, Kraków, Kielce, Bydgoszcz i Bielsko-Biała. Zatrudniają ok. 500 tys. osób i rocznie dokładają do budżetu ok. 500 mln zł z podatku VAT.