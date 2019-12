Tadeusz Kościński wszedł do rządu w udziałami w spółce. Naruszył ustawę antykorupcyjną

Obecny minister finansów pojawił się w rządzie w listopadzie 2015 roku – został wtedy wiceministrem rozwoju w resorcie kierowanym wówczas przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego . Na stanowisko powołała go premier Beata Szydło .

– Oświadczenia majątkowe złożone przez Tadeusza Kościńskiego w latach 2015–2018 były przedmiotem analizy przedkontrolnej, w trakcie której m.in. stwierdzono, iż naruszał on przepisy art. 4 ustawy antykorupcyjnej – przekazał nieoficjalnie źródło "DGP" w CBA. Biuro przyjęło wersję Kościńskiego, który przekonywał, że nie miał możliwości zbycia udziałów, chociaż czynił takie próby.

"DGP" prześledziło losy firmy. Wynika z nich, że nominalna wartość 10-proc. udziału w iLogis, który nabył Kościński, to 750 złotych. Wraz z kupnem udziałów wpłaca niemal 200 tys. złotych na konto spółki. Tak samo czyni D., który pojawił się w tym samym okresie w spółce.

D. i Kościński zostają wspólnikami i dzielą się udziałami w iLogis po połowie. D. jednocześnie zostaje prezesem w jednoosobowym zarządzie we wrześniu 2011 roku. Przez dwa lata w spółce niewiele się dzieje, dlatego też w styczniu 2013 roku Kościński wysyła do zarządu list. Pragnie się dowiedzieć, dlaczego w 2012 roku nie zwołano zgromadzenia wspólników, które zająć by się miało m.in. sprawozdaniem finansowym.