Chiny budują specjalną flotę

Chiny intensywnie rozwijają flotę specjalnych barek , które mogą być użyte do desantu na Tajwan. Nowe jednostki obserwowane w stoczni w Guangzhou mają długie mosty drogowe, co sugeruje ich potencjalne zastosowanie w operacjach desantowych.

Chiny intensyfikują swoje ambicje morskie, rozwijając flotę, która ma na celu zdominowanie Pacyfiku. W ostatnim czasie zwodowano największy na świecie okręt desantowy typu 076, co podkreśla rosnącą potęgę morską Chin.

Okręt ten, wyposażony w nowoczesne systemy, może przewozić do 1000 żołnierzy i jest symbolem dążeń Pekinu do zastąpienia USA jako globalnego hegemona.

Niepodległość Tajwanu. Jest zmiana w USA

Usunięcie przez Waszyngton z biuletynu informacyjnego zapisu o niepopieraniu niepodległości Tajwanu jest "poważnym regresem" w stanowisku USA w kwestii wyspy – oświadczył w poniedziałek rzecznik MSZ w Pekinie Guo Jiakun. Wezwał USA do "natychmiastowego naprawienia błędów".

- To kolejny przykład upartego trzymania się przez Stany Zjednoczone błędnej polityki wykorzystywania Tajwanu do tłumienia Chin. Wzywamy stronę amerykańską do natychmiastowego naprawienia swoich błędów"- powiedział Guo.