Tak Ministerstwo Sprawiedliwości wydawało pieniądze. Przeanalizowali umowy

Wiceminister o nadużyciach finansowych w MS

Wiceminister wskazał też na wzrost zatrudnienia w MS w ostatnich latach i podał, że np. Biuro Ministra, które w 2015 r. zatrudniało 22 osoby, to w 2023 r. zatrudniało 74 osoby. Mimo wzrostu zatrudnienia o 50 osób - jak mówił Myrcha - Biuro Ministra dodatkowo zawarło w ciągu 8 lat 437 umów cywilnoprawnych. Podał też przykład jednej z takich umów dotyczącą polityki wizerunkowej resortu na kwotę 216 tys. zł. Inny przedstawiony przez niego przykład to umowa na kwotę 57 tys. zł dla osoby, która - jak mówił - miała wykonywać czynności związane z powielaniem dokumentów.

- Perełką jest Biuro Komunikacji, które zostało specjalnie utworzone w 2018 roku, i które w ciągu pięciu lat rozrosło się do 34 osób. Wspomnę, że departamenty merytoryczne, które zajmują się prawem karnym, prawem cywilnym, mają mniej więcej tyle samo osób zatrudnionych - mówił Myrcha, dodając, że w tym czasie biuro to dodatkowo zawarło 147 umów cywilnoprawnych na - jak zaznaczył - bardzo pokaźne kwoty. Umowy te dotyczyły np. monitoringu mediów społecznościowych czy przygotowywania tzw. briefów dla kierownictwa resortu sprawiedliwości.

W ocenie Myrchy, poprzednie kierownictwo MS "stworzyło mechanizm bardzo swobodnego, kompletnie uznaniowego, bez jakichkolwiek kryteriów, zatrudniania osób". - Tylko po to, żeby - to jest oczywiście pytanie - pobierały wynagrodzenie bez świadczenia stosunku pracy" - dodał. "Jeżeli takie przypadki, a je analizujemy, faktycznie będą miały miejsce, będziemy to zgłaszali oczywiście do właściwych organów - zapowiedział.