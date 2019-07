Tak PGNiG nadzorował EuRoPol GAZ. NIK o wynikach kontroli

PGNiG właściwie sprawował nadzór nad spółką będącą właścicielem fragmentu gazociągu jamalskiego na terenie Polski. Jednak dość często dochodziło do rotacji we władzach spółki, co może być niekorzystne z punktu widzenia zarządzania - wynika z raportu pokontrolnego NIK.

Podziel się Dodaj komentarz