Tak rząd chce wspierać odbiorców ciepła. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu

Rządowy projekt ustawy wprowadzający mechanizm ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców ciepła wpłynął do Sejmu - wynika z informacji zamieszczonej na stronie niższej izby parlamentu. Zgodnie z rządową propozycją ceny za ciepło będą mogły wzrosnąć maksymalnie do 40 proc. w stosunku do cen z 30 września 2022 r.