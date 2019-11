Tak się wygrywa w internecie. Jacek Świderski, prezes Grupy WP, z Nagrodą Specjalną od branży interaktywnej

- Mieliśmy dobrą passę, oby się utrzymała. Sześć lat temu, gdy przychodziliśmy do tej firmy, obywateli Wirtualnej Polski było zaledwie 600, dziś są 2 tys. Będę namawiał do tego, abyśmy dbali o to, by mieć w Polsce nie tylko globalnych graczy, ale też by budować coś samodzielnie, by najlepsi eksperci od internetu mieli zajęcie. Dziękuję w imieniu 2 tys. obywateli Wirtualnej Polski, dziękuję też im za pracę i wysiłek - mówił podczas wieczornej gali w Hotelu Westin w Warszawie Jacek Świderski.