Tak źle z chińską walutą nie było od 14 lat. Chiny walczą o pobudzenie gospodarki

Gospodarka Chin znalazła się w trudnej sytuacji ze względu na pandemię koronawirusa. ChRL prowadzą politykę "zero COVID". Wśród stosowanych metod jest zamykanie całych kwartałów, osiedli, a nawet miast (np. Szanghaju) w twardym lockdownie. Służby w niektórych miejscach bez zgody domowników wkraczają do mieszkań, by je odkazić.