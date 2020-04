Tarcza antykryzysowa. Isański: Konieczne jest wyrównywanie szkód, a nie jałmużna

- Skoro państwo to dobro wspólne wszystkich obywateli, a dla jego funkcjonowania niezbędna jest edukacja, to państwo musi finansować budowę szkół. Tak samo jest z zewnętrznym bezpieczeństwem. Państwo musi utrzymywać armię. Tak samo jest ze zdrowiem obywateli. Państwo musi utrzymywać służbę zdrowia - mówi Marek Isański, prezes Fundacji Praw Podatnika.

Jak dowodzi doświadczony w walce z KAS o prawa podatników przedsiębiorca, państwo nie ma swoich pieniędzy, płaci pieniędzmi budżetu zebranymi z podatków.

Zobacz także: Koronawirus. Ukraińcy wrócą? "Polska nadal będzie atrakcyjna"

Ma ich być tyle, jakie są potrzeby, przekonuje, a na wydatki nadzwyczajne ma obowiązek gromadzenia rezerw. Gdy na wszystko nie wystarcza, trzeba z czegoś zrezygnować albo zaciągnąć kredyt. Można zrezygnować z budowy nowego szpitala, ale wszystkich trzeba leczyć.

Szpital Narodowy

- Zamknięcie milionów obywateli w domach i likwidacja milionów miejsc pracy, to nic innego, jak zbudowanie wielkiego bardzo potrzebnego w obecnej sytuacji szpitala, za który dziś musi zapłacić państwo - mówi Isański.

W przyszłości zapłacą za to obywatele ze swoich podatków. Ceną za to są niezapłacone rachunki przedsiębiorców, powstałe w związku z decyzjami władzy.

- Czyli jeśli państwo zamknęło bar, to właścicielowi musi zapłacić wszystkie jego stałe koszty, takie jak: czynsz za lokal, opłata za energię, obsługa kredytów, podstawowe płace pracowników. W przeciwnym razie dochodziłoby do niezgodnej z Konstytucją sytuacji i obciążania przez państwo swoimi kosztami obywateli i to tylko niektórych - dowodzi prezes FPP. Dlatego, jego zdaniem, budowanie społecznego przekazu przez rządzących, że tarczą pomaga przedsiębiorcom, "jest postawieniem sprawy na głowie".

Obowiązki, nie pomoc

- To tak jakby mówić, że rząd pomaga producentowi armat, płacąc mu za ich dostawę do wojska. Nie, rząd reguluje swoje zobowiązania. Tak samo ma być w stosunku do przedsiębiorców i ich pracowników, pozbawionych możliwości pracy decyzją rządu.

- To nie jest sytuacja, w której rząd może, bądź musi pomóc. Pomóc to można staruszce przejść przez ulicę. Pomoc to tzw. dobry uczynek. Rząd w pierwszej kolejności ma obowiązki, które musi wykonywać, czyli ma zapłacić za konsekwencje swoich decyzji - ocenia Isański.

"Tysiąc plus" dla polskiej turystyki. Ministerstwo pracuje nad bonami na wycieczki

Nieposiadanie na ten cel rezerw w budżecie, w jego ocenie, kompromituje rządzących.

- Jeśli potrzebna była ustawa o tzw. "tarczy", to powinna ona zawierać jedynie procedurę realizowania zobowiązań, za które odpowiada państwo - mówi Marek Isański.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie. Masz newsa, zdjęcie, filmik? Wyślij go nam na #dziejesie

Tagi: wiadomości , gospodarka , koronawirus, podatki , tarcza antykryzysowa, firma

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące