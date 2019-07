Tesco sprzedaje pięć sklepów. Pojawi się w nich inna sieć

We wtorek działająca w Tesco "Solidarność" poinformowała, że Tesco zamierza sprzedać pięć hipermarketów. Mają to być sklepy we Wrocławiu (ul. Długa), Warszawie (ul. Stalowa), Krakowie (ul. Wielicka), Gdańsku (ul. Cienista) oraz w Lublinie. Ponadto sieć zamknie hipermarket w Gliwicach.