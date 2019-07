Theresa May rezygnuje i proponuje to samo liderowi opozycji

- Być może powinnam zakończyć tę wymianę zdań, mówiąc, że zaakceptowałam fakt, że mój czas, jako lidera partii, dobiegł końca. Być może nadszedł też czas, aby on zrobił to samo (Jeremy Corbyn – przyp. red.) – powiedziała Theresa May podczas pożegnalnego wystąpienia przed Izbą Gmin, niższą izbą parlamentu brytyjskiego.