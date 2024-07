To mogą być rewolucyjne zmiany dla właścicieli paneli słonecznych. Oto plan rządu

Do tej pory dotacje z NFOŚiGW można było uzyskać na samą instalację PV lub w powiązaniu z elementami dodatkowymi takimi jak: magazyn energii czy system zarządzania energią. W ostatniej edycji programu nowością były też dotacje do pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Wybór tych komponentów nie był obligatoryjny; im szersza w zakresie była inwestycja, tym wyższe było wsparcie z Funduszu, maksymalnie do 58 tys. zł.

Nowa edycja programu "Mój Prąd". Będą zmiany

Zawadzka-Stępniak dodała, że na nową edycję "Mojego Prądu" ma zostać przeznaczone 400 mln zł. - Do tej pory we wszystkich edycjach wypłaciliśmy beneficjentom 2,6 mld zł - podkreśliła.

"Mój prąd". Wydano już ponad 3 mld zł

W ostatniej edycji programu, czyli w "Moim Prądzie" 5.0 złożono: ponad 88,5 tys. wniosków o dotację do zakupu paneli fotowoltaicznych; 4,1 tys. wniosków do systemów zarządzania energią; ponad 5,4 tys. do magazynów ciepła; blisko 10 tys. wniosków do magazynów energii; ponad 15,7 tys. do kupna pompy ciepła i 163 wnioski o dotację do kolektorów słonecznych.