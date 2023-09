To nieoczekiwany hit eksportowy Polski. Jesteśmy światowym liderem

Gofry i wafle eksportowym hitem Polski

" Wyroby piekarniczo-ciastkarskie należą do ważniejszych towarów w polskim eksporcie . W latach 2013-2022 wartość polskiego eksportu wyrobów piekarniczych i ciastkarskich wzrosła o ok. 230 proc. W 2022 r. Polska sprzedała za granicę 812 tys. ton tego typu wyrobów o wartości ponad 2,5 mld EUR" - czytamy w "Tygodniku Gospodarczym".

Co istotne, gofry i wafle są najważniejszą pozycją w polskim eksporcie wśród wyrobów piekarniczych i ciastkarskich. Według danych GUS, w 2022 r. stanowiły one około 33 proc. polskiego eksportu wyrobów piekarniczych i ciastkarskich. Polska wyeksportowała 155 tys. ton gofrów i wafli o wartości 828 mln EUR. W ujęciu ilościowym było to o 17 proc. więcej niż rok wcześniej, zaś w ujęciu wartościowym – o ponad 32 proc. więcej r/r.

PIE informuje, że w roku ubiegłym polskie gofry i wafle zakupili odbiorcy z ponad 106 krajów. Do najważniejszych rynków zbytu należały kraje unijne, a wśród nich dominowały: Niemcy (ok. 17,8 proc. udział w wartości polskiego eksportu tego rodzaju wyrobów), Francja (8,4 proc.), Czechy (5 proc.) i Rumunia (4,5 proc.). Spośród krajów pozaunijnych największymi odbiorcami były: Wielka Brytania (13,5 proc.), Stany Zjednoczone (ok. 4 proc.), Rosja (ok. 3 proc.) i Arabia Saudyjska (2,2 proc.).