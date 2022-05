To pierwsze takie dane o gospodarce Rosji po rozpoczęciu wojny. Putin nie może być zadowolony

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego przedstawiło szacunki dotyczące rosyjskiej gospodarki. To pierwsze takie dane od wybuchu wojny w Ukrainie.

Scenariusz negatywny, w obliczu zaostrzenia sankcji i wolniejszej restrukturyzacji łańcuchów produkcji i dostaw, zakłada głębszy spadek rosyjskiej gospodarki w 2022 roku — o 8,8 proc. Uwzględnia on również bardziej znaczący spadek cen eksportowych towarów rosyjskich.

Wariant podstawowy prognozuje spadek rosyjskiego PKB o 7,8 proc. w 2022 r . Ministerstwo spodziewa się, że stopa bezrobocia wzrośnie do 6,7 procent z 4,8 procent w zeszłym roku, a realny dochód do dyspozycji Rosjan spadnie w tym roku o 6,8 procent — donosi portal Business Standard.

Przewiduje się, że inflacja może wzrosnąć do 17,5 procent w 2022 roku z 8,4 procent w 2021 roku.

Ministerstwo przewiduje, że do 2025 r. światowe ceny ropy Ural spadną do 57 USD za baryłkę, a rubel osłabi się do 85,3 rubla za dolara.