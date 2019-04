Torby foliowe. Minister środowiska chce zaostrzyć "ustawę foliówkową"

Od tego momentu wydawane w sklepach jednorazowe plastikowe toby są objęte opłatą recyklingową , która wynosi 20 groszy netto. Opłata dotyczy jednak tylko toreb z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów.

Raport WWF. Zawartość plastiku w oceanach podwoi się do 2030 roku. Zobacz wideo:

- Takie propozycje będę dawał, żeby torby cienkie i grubsze były potraktowane jednakowo, oczywiście z wyjątkiem tzw. zrywek, które zgodnie z dyrektywą UE są zwolnione z opłat, służą bezpośrednio do pakowania żywności - mówił dziennikarzom minister.

- Torebki foliowe najczęściej są torebkami jednorazowymi. Po jednym użyciu są wyrzucane, zalegają na składowiskach. Nie chodźmy z foliówkami na zakupy, nie kupujmy kolejnych foliówek. Używajmy toreb wielokrotnego użytku. Na pewno dla środowiska jest to znacznie wygodniejsze - mówił minister.

Szef resortu środowiska podkreślił, że statystyczny Polak zużywa rocznie średnio ok. 300 foliówek. 10 lat temu było to blisko 500 foliówek rocznie. - Mam nadzieję, że po tej akcji i po uszczelnieniu systemu te torebki będą odchodziły do historii - dodał minister, który wziął udział w akcji "Moja Ekotorba nie tylko od święta" w Otwocku. Wraz z współpracownikami, minister rozdawał tam handlowcom na rynku torby wielokrotnego użytku.