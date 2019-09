Toyota rozpoczyna produkcję silników do napędów hybrydowych

Uroczyste uruchomienie produkcji silnika odbyło się w dniu dzisiejszym w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Grzegorza Pudy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii Krzysztofa Kubowa, prezesa Toyota Motor Europe dr Johana van Zyla oraz przedstawicieli Kierownictwa Toyota Motor Corporation. Tym samym wystartował drugi z pakietu czterech zapowiedzianych w Polsce projektów związanych z hybrydową technologią Toyoty. Rok temu w Wałbrzychu uruchomiono produkcję elektrycznych przekładni hybrydowych 1.8. W kwietniu przyszłego roku w Jelczu-Laskowicach ruszy produkcja mniejszej wersji silnika TNGA o pojemności 1,5 l, a rok później w fabryce w Wałbrzychu współpracującej z nim elektrycznej przekładni hybrydowej. W ten sposób polskie zakłady Toyoty będą tworzyć jeden hybrydowy zespół napędowy. W związku z produkcją nowych silników zakład w Jelczu-Laskowicach prowadzi działania rekrutacyjne zmierzające do zatrudnienia dodatkowo 200 pracowników, którzy dołączą do 450 nowych osób przyjętych do pracy w minionych miesiącach.

- Napędy hybrydowe to istotny krok na drodze do pełnej elektromobilności, który już teraz pomaga miastom redukować szkodliwe emisje i stanowi jedno z narzędzi do walki ze smogiem. Ta inwestycja to znakomity impuls rozwojowy, dzięki któremu najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii przyjaznych środowisku wzmacniać będą polski i europejski rynek motoryzacyjny – stwierdził w liście skierowanym do uczestników uroczystości Premier RP Mateusz Morawiecki.

Nowoczesny dwulitrowy, czterocylindrowy silnik TNGA o pojemności 2,0 l współpracować może z elektryczną przekładnią hybrydową w napędach hybrydowych lub stanowić samodzielną jednostkę w napędach konwencjonalnych. Montowany będzie w napędzie hybrydowym Corolli Hatchback i TS Kombi, a także w konwencjonalnym napędzie Toyoty RAV4. W ramach inwestycji wynoszącej łącznie 770 milionów złotych dla obu silników TNGA powstały całkowicie nowe linie produkcyjne, charakteryzujące się zautomatyzowaną produkcją, wyższą wydajnością i lepszą ergonomią pracy.

Zapotrzebowanie na niskoemisyjną technologię Toyoty na Starym Kontynencie rośnie bardzo szybko. Obecnie już co drugi samochód Toyoty w Europie (52%) i co trzeci w Polsce (35%) sprzedawany jest w wersji hybrydowej. W ślad za tym zlokalizowane w Polsce projekty rozwijają się bardzo szybko i w krótkim okresie uruchamiana jest druga i trzecia zmiana produkcyjna.

- Przechodzimy obecnie okres dynamicznej transformacji i rozwoju związanego ze zmianą profilu produkcji – odchodzimy od napędów konwencjonalnych na rzecz niskoemisyjnych napędów hybrydowych, w tym produkcji silników elektrycznych do samochodów Toyoty, montowanych i sprzedawanych w Europie. W ten sposób nasza fabryka staje się europejskim centrum niskoemisyjnej technologii hybrydowej, zwiększając systematycznie swój udział w elektromobilnym przemyśle motoryzacyjnym – podsumował Eiji Takeichi, Prezes TMMP.

Razem z obecnie realizowanymi projektami poziom inwestycji w obu zakładach Toyota Motor Manufacturing Poland zlokalizowanych w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach wzrośnie do blisko 5 miliardów złotych.

Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach

Niskoemisyjna technologia hybrydowa Toyoty

Samochody hybrydowe korzystają z dwóch źródeł energii – benzynowego i elektrycznego. W czasie hamowania energia kinetyczna samochodu hybrydowego jest odzyskiwana i zamieniana na energię elektryczną, dzięki czemu pojazd zużywa mniej paliwa. Toyota uważa technologię hybrydową za ważny krok na drodze do pełnej elektromobilności. Technologia ta zapewnia klientom najlepsze obecnie dostępne na rynku ekologiczne, a zarazem ekonomiczne i wygodne w użytkowaniu rozwiązanie, a miastom gotowe narzędzie do walki ze smogiem.

Projekty TMMP związane z technologią hybrydową

Silnik 2,0 l Dynamic Force Engine TNGA

Nowoczesny, dwulitrowy, czterocylindrowy silnik Toyota Dynamic Force Engine, zaprojektowany w ramach globalnej platformy projektowej Toyoty TNGA (Toyota New Global Architecture) osiąga moc 180 KM przy 6 000 obr./min. w napędzie hybrydowym oraz 173 KM przy 6 600 obr./min. w napędzie konwencjonalnym.

Wyróżnia się on wyjątkowo wysoką sprawnością cieplną na poziomie odpowiednio 41 i 40 procent, osiągniętą dzięki obniżeniu strat energii związanych z działaniem układów wydechowego i chłodzenia, zmniejszeniu tarcia części ruchomych oraz innym usprawnieniom. Oprócz tego, w porównaniu z dotychczasowymi silnikami, uzyskuje on wyższy moment obrotowy w całym zakresie prędkości obrotowych. Silnik zużywa od 4,7 do 5,6 l/km w napędzie hybrydowym oraz od 7,0 do 7,7 l/100 km w napędzie konwencjonalnym(1) i charakteryzuje się podwyższoną pojemnością i efektywną pracą w niższych temperaturach. Dzięki temu elektryczny pojazd hybrydowy osiąga rewelacyjnie niskie emisje tlenków azotu na poziomie 10% wymagań normy EURO 6, co może istotnie przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

(1) zużycie paliwa zgodnie z normą (UE715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP)

TMMP posiada dwa zakłady zlokalizowane na Dolnym Śląsku. Fabryka w Wałbrzychu produkuje elektryczne przekładnie do niskoemisyjnych samochodów hybrydowych współpracujących z silnikiem 1,8 l, 1-litrowe silniki benzynowe oraz manualne i półautomatyczne skrzynie biegów. Jej obecne roczne możliwości produkcyjne sięgają 175 tysięcy elektrycznych przekładni do napędów hybrydowych, 258 tysięcy silników i 633 tysięcy skrzyń biegów.

Zakład w Jelczu-Laskowicach produkuje silniki benzynowe 1,5 l. Po uruchomieniu linii produkcyjnych nowych silników o pojemności 2,0 l i 1,5 l zaprojektowanych w technologii TNGA, zdolności produkcyjne fabryki wyniosą 309 tysięcy jednostek napędowych rocznie.

Fabryki TMMP zaopatrują montownie samochodów Toyoty oraz Grupy PSA i firmy Lotus, prowadzone przez spółki europejskie: w Czechach, Wielkiej Brytanii, Francji, Turcji i Rosji oraz poza Europą: w Republice Południowej Afryki i Japonii.

