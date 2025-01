Trump prezydentem USA. Andrzej Duda gratuluje. "Liczę na owocną współpracę"

zgłoś do moderacji

Dawno rozgryzłem co Duda kombinuje. Stara się schronić pod skrzydłem Trumpa przed Trybunałem Stanu który mu grozi. Dlatego jest gotów ściągnąć na Polskę uwagę wrogów Izraela upominając się o nietykalność dla zbrodniarza wojennego Beniamina, a co się stanie w efekcie tego w jakimś supermarkecie, na wycieczce za granicą z autobusem z turystami PADa nie interesuje...byle by ujść sprawiedliwości.