Trump przed Kongresem. Oto co dzieje się na rynkach

W nocy z wtorku na środę polskiego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych wystąpił przed połączonymi izbami Kongresu. Poruszył kilka wątków okołogospodarczych, m.in. krytykując administrację Joe Bidena za pogorszenie stanu finansów publicznych, zabrał głos ws. umowy surowcowej z Ukrainą oraz wrócił do sprawy zamiaru przejęcia Grenlandii.

Cena ropy brent spadła do 70,76 dol. za baryłkę, a ropy crude do 67,62 dol. Maleje też cena złota - obecna cena uncji to 2 920,47 dol.