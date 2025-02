Trump: Rosja rozdaje karty

Europa krytykuje wypowiedzi Trumpa

W komentarzu do badania dyrektor KIIS Anton Gruszecki podkreślił, że jeżeli "niektórzy międzynarodowi partnerzy i sojusznicy mają wątpliwości co do prawowitości prezydenta w kontekście ewentualnych negocjacji pokojowych i uważają za stosowne nalegać na wybory, to z punktu widzenia samych obywateli Ukrainy obecny prezydent i władze mają pełne prawo do prowadzenia skomplikowanych negocjacji".