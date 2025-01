Trump zapowiada odebranie Kanału Panamskiego. Jest już reakcja

zgłoś do moderacji

- Pan minister Alvin G został wezwany jako podejrzany za to, że po prostu ujawnił prawdę - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej. Jego zdaniem polityk "jest ofiarą" blokowania przekazów, które nie podobają się władzy. - zrodlo interia - Moj komentarz: Tak alvinku jakis ty teraz biedny i poszkodowany złoty człowiek krystalicznie czysty tak ? tak jak wy wszyscy politycy z dojnej zmiany i nie tylko ale wszyscy! alvinku jak sprawa trafi do sądu to spokojnie na przyklad najwyzej dostaniesz wyrok w zawieszeniu ;)