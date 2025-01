Trump zasieje chaos na rynkach? To nas czeka po inauguracji prezydenta USA

Jak podaje w swoim raporcie John J. Hardy, główny strateg makroekonomiczny w Saxo, przez pierwszy kwartał 2025 roku rynki globalne będą działać reaktywnie, zanim nie będą znane skutki i efekty decyzji nowej administracji . Hardy wskazuje, że wiele kluczowych inicjatyw w scenariuszu Trump 2.0, od kwestii podatkowych i deregulacji po politykę fiskalną, prawdopodobnie nie wykrystalizuje się w pełni do roku fiskalnego 2026.

Eksperci Saxo zauważają, że rynki będą intensywnie starały się przewidywać przyszłe wydarzenia, co prawdopodobnie doprowadzi do znaczącej zmienności w obrotach. Analitycy podkreślają, że świat będzie dążyć do stabilizacji w kontekście bardziej zdecydowanej polityki USA, która wywołuje zróżnicowaną reakcję na rynku krajowym, jak i na arenie międzynarodowej.