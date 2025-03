Trzaskowski o przyszłości polskiej energetyki: węgiel potrzebny jeszcze przez lata

Kandydat KO skrytykował poprzedni rząd za brak odpowiednich inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Według niego, lata rządów PiS zostały zmarnowane, ponieważ nie inwestowano wystarczająco w sieci przesyłowe czy rozproszone magazyny energii. Trzaskowski wyraził nadzieję, że obecne inwestycje przyczynią się do szybkiego spadku cen energii , co jest kluczowe zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorstw oraz całej gospodarki.

Współpraca międzynarodowa i kwestie wewnętrzne

Odnosząc się do spraw międzynarodowych, Trzaskowski zwrócił uwagę na brak silnego przywództwa w Europie. Podkreślił znaczenie współpracy z partnerami z Niemiec, Francji oraz innych krajów europejskich .

- My dzisiaj cierpimy na to, że Europa nie ma przywództwa, to przywództwo jest zapewniane w dużym stopniu w tej chwili przez Polskę, miejmy nadzieję, że będziemy mieli stabilny rząd w Niemczech - stwierdził kandydat KO.