Tunel pod Świną na wakacje 2022? Minister przedstawił plan

- W tym roku jeszcze na pewno nie pojedziemy tunelem pod Świną. Prace idą zgodnie z planem i nie mamy żadnych opóźnień - mówi w programie "Money. To się liczy" Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury. Jak jednak dodaje, zgodnie z planem inwestycja powinna zostać zakończona we wrześniu 2022 roku. - Chociaż mamy nadzieję, że uda się uruchomić tunel nieco wcześniej - zapowiedział. Gdyby tak się stało, to na pewno ucieszyliby się turyści. Wcześniejsze oddanie do użytku tunelu oznaczałoby bowiem, że być może już w przyszłoroczne wakacje wyjazd do Świnoujścia nie wiązałby się z koniecznością przeprawy promowej, a wystarczyłby przejazd przez tunel pod Świną.