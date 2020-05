TVP organizuje koncert mimo zakazu. Artyści chcą ukarania stacji

We wtorek wniosek do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o nałożenie kary administracyjnej na TVP złożyła aktorka i działaczka Watchdog Polska, Alina Czyżewska.

"Wnoszę o podjęcie niezbędnych działań i wyciągnięcie prawnych konsekwencji w związku z poważnym naruszeniem zakazów wynikających z epidemii koronawirusa przez TVP" - pisze Czyżewska we wniosku skierowanym do GIS. Do wysyłania podobnych wniosków zachęca też internautów.