TVP przedmiotem walki o wpływy. Jarosław Kaczyński wygrywa z Andrzejem Dudą

Jak czytamy w "GW", prezydentowi Andrzejowi Dudzie nie podoba się, że w TVP często nie jest pokazywany tak, jakby sobie tego życzył. A co więcej, czasami o jego inicjatywach w publicznej telewizji nie ma ani słowa.

W pierwszej połowie marca na biurku głowy państwa pojawiła się jednak znacząca karta przetargowa. To ustawa o rekompensatach dla mediów publicznych z tytułu niezapłaconego abonamentu. W sumie 1,2 mld zł dla radia i telewizji.

Prezydent zwlekał z jej podpisaniem, aż Rada Mediów Narodowych "przyklepie" zmiany w zarządzie TVP. I tak się stało, bo do prezesa Jacka Kurskiego dołączyli Marzena Paczuska i Piotr Pałka, czyli ludzie Andrzeja Dudy.

Zadowolony ze zmian Duda ustawę więc podpisał i wydawało się, że teraz to on rozdaje karty w TVP. Zarząd jest bowiem trzyosobowy i dwóch członków może z powodzeniem przegłosować prezesa Jacka Kurskiego.

Kurski jednak broni nie złożył. Najpierw nie dopuścił do głosowania, w którym mógł zostać pozbawiony nadzoru nad publicystyką i informacjami. Później z kolei rada nadzorcza TVPzawiesiła Pałkę w prawach członka zarządu. Powód? Sądzi się on z telewizją o niesłuszne - jego zdaniem - zwolnienie dyscyplinarne latem ubiegłego roku. Pałka dopuścił wówczas, by w opolskich debiutach pojawił się nieoficjalny hymn "czarnych protestów".